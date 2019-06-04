Псковские медики пообещали лежачим больным переносной аппарат УЗИ

Для лежачих больных, которые не могут выйти из дома и пройти обследование в медицинском учреждении, пообещали решить вопрос с переносным аппаратом УЗИ.

Об этом рассказала главный врач объединенной псковской поликлиники Галина Неваленная, сегодня, 4 июня, в пресс-центре "Псковской правды" на пресс-конференции, посвященной обслуживанию пожилых пациентов на дому.

Однако, некоторые обследования, для которых, к примеру, нужны флюорограф или томограф, можно выполнить только в условиях поликлиники.

- Будем решать вопрос, чтобы с доставкой и социальным сопровождением устраивать комплексное обследование в поликлинике за несколько часов, - пообещала Галина Неваленная. – Также к дому пациента, в случае необходимости может подъехать мобильный ФАП.

Для организации сопровождения маломобильных и пожилых граждан в поликлинику псковские вроачи просят обращаться по телефонам: 53-10-50 и 53-49-42.