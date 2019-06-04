Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В следующем году в псковских поликлиниках появятся врачи-гериатры

4 июня 2019 года, 16:06

В каждой из трех филиалов псковской поликлиники подготовят специалистов по гериатрии - врачей и медсестер.  В 2020 году учреждение получит лицензию на этот вид медпомощи. Об этом рассказала главный врач объединенной псковской поликлиники Галина Неваленная, сегодня, 4 июня, в пресс-центре "Псковской правды" на пресс-конференции, посвященной теме медицинского обслуживания пожилых пациентов

Первый в Псковской области врач-гериатр начал работать в этом году на базе областного госпиталя ветерано войн. 

Гериатр - медицинский специалист, основное направление деятельности которого – оказание помощи пациентам преклонного возраста.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Участников лагеря «Юный спецназовец» в Пскове ждёт насыщенная программа
С великолукской пенсионерки «сняли порчу» за 2 миллиона рублей
Псковские медики пообещали лежачим больным переносной аппарат УЗИ
Врачи и соцработники организуют обслуживание на дому пожилых пациентов и лежачих больных
Скоро в Пскове пройдёт первое заседание попечительского совета клуба «Псков-747»
Масштабное голосование за выпускников из каждого района стартовало на сайте «Псковской правды»
Памятник Петру I откроют в Пскове к 347-летию со дня рождения императора
Более 60 деревянных скульптур увидят псковичи на выставке «Четыре грани творчества»
Полсотни школьников приехали в Сигово, чтобы изучить язык и культуру народа сето

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Семья
4 июня 11:18

Псковские родители задолжали своим детям миллиард рублей

Средняя сумма долга каждого — 225 000 рублей (ИНФОГРАФИКА)

Общество / Коммуналка
4 июня 11:15

Две причины остаться без газа

Газовики выехали в традиционный рейд по отключению недобросовестных абонентов

Общество
4 июня 09:51

Искусство сна

Картину Шагала из Псковского музея видят перед сном дети в Лондоне