В следующем году в псковских поликлиниках появятся врачи-гериатры

В каждой из трех филиалов псковской поликлиники подготовят специалистов по гериатрии - врачей и медсестер. В 2020 году учреждение получит лицензию на этот вид медпомощи. Об этом рассказала главный врач объединенной псковской поликлиники Галина Неваленная, сегодня, 4 июня, в пресс-центре "Псковской правды" на пресс-конференции, посвященной теме медицинского обслуживания пожилых пациентов.

Первый в Псковской области врач-гериатр начал работать в этом году на базе областного госпиталя ветерано войн.

Гериатр - медицинский специалист, основное направление деятельности которого – оказание помощи пациентам преклонного возраста.