Скоро в Пскове пройдёт первое заседание попечительского совета клуба «Псков-747»

В ближайшее время губернатор Псковской области Михаил Ведерников проведет заседание попечительского совета футбольного клуба «Псков-747». Сообщение об этом появилось на официальной страничке главы региона в Инстаграм после визита к псковичу, 80-летнему ветерану труда Геннадию Дутову.