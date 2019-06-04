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Общество

Скоро в Пскове пройдёт первое заседание попечительского совета клуба «Псков-747»

4 июня 2019 года, 15:47

В ближайшее время губернатор Псковской области Михаил Ведерников проведет заседание попечительского совета футбольного клуба «Псков-747». Сообщение об этом появилось на официальной страничке главы региона в Инстаграм после визита к псковичу, 80-летнему ветерану труда Геннадию Дутову.

Геннадий Дутов почти 40 отработал на Псковском телефонном заводе.
Фото со странички Михаила Ведерникова в Инстаграм.
«Поговорили о медицинском сопровождении пожилых граждан и футболе. Эта игра - увлечение всей его жизни, и когда он о нем говорит, глаза горят, как у мальчишки. Геннадий Георгиевич давний болельщик «Псков-747», следит за его судьбой и переживает о будущем клуба, - написал Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников пообещал, что и дальше будет поддерживать наш футбол.
Фото со странички Михаила Ведерникова в Инстаграм.
Кроме того, губернатор добавил, что Геннадий Дутов живет вместе с внучкой, ее мужем и двумя правнучками.

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