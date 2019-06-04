Масштабное голосование за выпускников из каждого района стартовало на сайте «Псковской правды»

После выхода в свет областного фотоальбома «Алые паруса», о котором «Псковская правда» подробно рассказывала 30 мая в статье «Первый парень», на сайте издания стартовало голосование за самый дружный класс. Приз — статья о классном руководителе ко Дню учителя на страницах «Псковской правды».
Перейти на страницу голосования!
Публикация станет благодарностью педагогу и подарком от выпускников к празднику. Итоги конкурса мы подведем в сентябре, а пока в запасе у вчерашних школьников есть три летних месяца.
В июле мы выберем самый дружный класс в каждом районе.
Чтобы проголосовать конкурсантов, сперва, нужно пройти авторизации через одну из социальных сетей: ВКонтакте, Одноклассники или Фэйсбук. Затем кликнуть на звёздочку под конкретной фотографией.
С 16 июля до 29 августа продлится второй этап по выявлению тройки финалистов со всей области.
Третий этап будет остановлен 16 сентября в 12.00.
В этот день мы узнаем, какой класс стал самым дружным классом Псковской области в 2019 году.
Напомним, впервые за всю историю конкурса « Алые паруса: Попади на обложку!» молодой человек обошел девушек.
Денис планирует поступать в технический вуз.
Фото Андрея Степанова.