Масштабное голосование за выпускников из каждого района стартовало на сайте «Псковской правды»

После выхода в свет областного фотоальбома «Алые паруса», о котором «Псковская правда» подробно рассказывала 30 мая в статье «Первый парень», на сайте издания стартовало голосование за самый дружный класс. Приз — статья о классном руководителе ко Дню учителя на страницах «Псковской правды».

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Публикация станет благодарностью педагогу и подарком от выпускников к празднику. Итоги конкурса мы подведем в сентябре, а пока в запасе у вчерашних школьников есть три летних месяца.