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Конкурсы

Масштабное голосование за выпускников из каждого района стартовало на сайте «Псковской правды»

4 июня 2019 года, 15:28

После выхода в свет областного фотоальбома «Алые паруса», о котором «Псковская правда» подробно рассказывала 30 мая в статье «Первый парень», на сайте издания стартовало голосование за самый дружный класс. Приз — статья о классном руководителе ко Дню учителя на страницах «Псковской правды».

Перейти на страницу голосования!

Публикация станет благодарностью педагогу и подарком от выпускников к празднику. Итоги конкурса мы подведем в сентябре, а пока в запасе у вчерашних школьников есть три летних месяца.

Чтобы проголосовать конкурсантов, сперва, нужно пройти авторизации через одну из социальных сетей: ВКонтакте, Одноклассники или Фэйсбук. Затем кликнуть на звёздочку под конкретной фотографией.
В июле мы выберем самый дружный класс в каждом районе.

С 16 июля до 29 августа продлится второй этап по выявлению тройки финалистов со всей области.

Третий этап будет остановлен 16 сентября в 12.00.

В этот день мы узнаем, какой класс стал самым дружным классом Псковской области в 2019 году.

Напомним, впервые за всю историю конкурса « Алые паруса: Попади на обложку!» молодой человек обошел девушек.

Денис планирует поступать в технический вуз.
Фото Андрея Степанова.
Победителем голосования стал выпускник из Новоржева и получил право попасть на обложку фотоальбома.

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