Памятник Петру I откроют в Пскове к 347-летию со дня рождения императора

В воскресенье, 9 июня, в 11.00 в Пскове появится памятник к 347-летию со дня рождения Петра I. Об этом «Псковской правде» сообщили в проектном офисе «Команды 2018».

В 11.20 состоится авторская интерактивная экскурсия «Морское население Псковского края.

В 12.00 начнется двухчасовая экскурсия в рамках проекта «Улицы Пскова».

«Во время пешей прогулки участники побывают в тех местах, где Петр жил, куда ходил молиться, где по его приказу что-то переустраивалось», - уточнили авторы проекта.

Напомним, Петр I – фигура для истории России не просто знаковая, а ключевая. И мало кто знает, что император бывал на псковской земле 8 раз.