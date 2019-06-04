Полсотни школьников приехали в Сигово, чтобы изучить язык и культуру народа сето

В Сигово открылся традиционный лингвистический лагерь «Лето в королевстве сето». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Лингвистический лагерь объединит около полусотни учащихся разных возрастов. Каждый год в Сигово приезжают школьники разных образовательных учреждений Печорского района. В этот раз пригласили учащихся Паниковичской школы.

Представители народа сето познакомят посетителей лагеря с языком и культурой уникального малочисленного народа.

Напомним, у сето нет письменности, поэтому в лагере обучение языку проходит в быту, а также через национальный фольклор: песни, игры и танцы.

Для участников лагеря подготовили экскурсии по музею-усадьбе, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни и рукоделию (плетение поясов, набойка).

В понедельник, 17 июня, дети примут участие в национальном празднике Духов день – Кирмашах.