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Культура

Выставка произведений храмового искусства «Свет – Материя – Цвет» откроется в Пскове 7 июня

4 июня 2019 года, 14:32

В пятницу, 7 июня, всех желающих приглашают в выставочный зал Союза художников (Псков, улица Ленина, дом №1) на открытие выставки произведений храмового искусства «Свет – Материя – Цвет». Об этом «Псковской правде» сообщила заведующая выставочным залом Марина Авдалян.

Выставка охватывает несколько направлений изобразительного искусства: графика, храмовое монументальное искусство, иконопись, художественная керамика, скульптура и архитектура.

Большая часть произведений создана художниками Сергиево-Посадского отделения Союза художников России, пять участников из Пскова.

Начало в 18.00. Выставка продлится до 16 июня. Вход свободный.

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