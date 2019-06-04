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Транспорт

Цены билетов на «Ласточку» маршрута «Псков – Великий Новгород – Петрозаводск» решено не менять

4 июня 2019 года, 14:26

В РЖД снова решили изменить цену на билеты «Ласточек» из Пскова в Новгород и Петрозаводск. Новые тарифы будут ниже, чем запланированные изначально, сообщили «Псковской правде» в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Специальные тарифы на проезд действовали в честь запуска нового маршрута, который с 22 февраля соединил Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. 1 июня действие акции прекратилось, но, учитывая популярность маршрута, было принято решение о снижении базовой ставки на 50 процентов.

Например, стоимость билетов на поезда, отправляющиеся 10 июня от Великого Новгорода до Петрозаводска в бизнес-классе составит 1 570 рублей, в экономклассе – 671 рубль, от Великого Новгорода до Пскова в бизнес-классе – 868 рублей, в экономклассе – 371 рубль.

Скидки в размере 30% для пассажиров старше 60 лет (пенсионеры) или до 21 года (школьники, студенты) будут по-прежнему действовать.

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