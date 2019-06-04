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Спорт

Пскович и петербуржец стали первыми на соревнования по академической гребле в Москве

4 июня 2019 года, 11:42

На гребном канале в Крылатском в 58-й раз состоялись Международные соревнования по академической гребле «Большая московская регата». В Москву приехали около 900 представителей спортивных делегаций из 10 стран: Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Словакии, Швеции, Эстонии.

Вадим Морозов после БМР примет участие в чемпионате России.
Фото Алексея Простака.
Псковскую область на соревнованиях представляли спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области, а также занимающиеся в студенческом гребном клубе ПсковГУ.

По итогам заездов Александр Матвеев из Пскова в паре с Никитой Еськиным из Санкт-Петербурга стали первыми в парной двойке на 2000 м. Параатлет Вадим Морозов финишировал вторым в одиночке после армейского рекордсмена Игоря Бондаря, выше на пьедестале представителя Татарстана Алмаза Шарафиева. Елизавета Сенина в паре с новгородской гребчихой стала четвертой.

Между тем в швейцарском Люцерне на чемпионате Европы российская четверка с Павлом Сориным не прошла в главный финал, приплыв на 10-е месте. 

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