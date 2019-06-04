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Происшествия

Экс-бухгалтера псковской управляйки обвиняют в хищении более 2 миллионов рублей

4 июня 2019 года, 11:39

Арестовано личное имущество псковички, обвиняемой в хищении более двух миллионов рублей, принадлежащих управляющей компании. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что в течение трех лет эта 46-летняя женщина работала бухгалтером в управляющей компании в областном центре. Злоупотребляя доверием директора, псковичка перечисляла деньги от жильцов домов за услуги ЖКХ физическим и юридическим лицам, которые не имели отношения к этой управляющей организации.

В данный момент имущество фигурантки арестовано на сумму более полутора миллионов рублей.

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