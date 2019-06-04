Псковские десантники стали бронзовыми призёрами чемпионата страны по хоккею

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат страны по хоккею среди команд Вооруженных сил РФ. Он состоялся на арене дворца спорта «Хоккейный».

Открывали чемпионат врио начальника штаба Западного военного округа генерал-майор Сергей Егоров и ветеран спортивного клуба армии Игорь Щурков. В турнире участвовали восемь команд от военных округов, инженерных войск, ВДВ, сухопутных войск и воздушно-космических сил. Псковские десантники в составе сборной ВДВ, созданной на базе псковской дивизии в 2014 году, стали бронзовыми призерами чемпионата. В групповом турнире ВДВ без поражений прошли сухопутные силы, воздушно-космические силы, а также сборная Восточного военного округа. Однако в полуфинале в равной борьбе крылатая пехота уступила Южному военному округу. В матче за третье место десантники оказались сильнее пехоты — 6:0. Золото у ЮВО — «Черноморца».

Капитан нашей команды — Анатолий Попов, замруководителя майор Роман Назаркин, врач команды майор Артем Гайфуллин. Артем Гвоздик из псковских ВДВ признан лучшим голкипером турнира.

Напомним, ранее в этом сезоне псковские десантники стали вторыми в чемпионате области, третьими в регулярке и вышли в полуфинал плей-офф Хоккейной лиги военнослужащих, выиграли Кубок ВДВ в Рязани и Кубок ВМФ в Санкт-Петербурге. Сообщалось также о начале строительства Ледового дворца ВДВ в Пскове.