Псковские десантники стали бронзовыми призёрами чемпионата страны по хоккею

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат страны по хоккею среди команд Вооруженных сил РФ. Он состоялся на арене дворца спорта «Хоккейный».
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат страны по хоккею среди команд Вооруженных сил РФ. Он состоялся на арене дворца спорта «Хоккейный».
Капитан нашей команды — Анатолий Попов, замруководителя майор Роман Назаркин, врач команды майор Артем Гайфуллин. Артем Гвоздик из псковских ВДВ признан лучшим голкипером турнира.
Напомним, ранее в этом сезоне псковские десантники стали вторыми в чемпионате области, третьими в регулярке и вышли в полуфинал плей-офф Хоккейной лиги военнослужащих, выиграли Кубок ВДВ в Рязани и Кубок ВМФ в Санкт-Петербурге. Сообщалось также о начале строительства Ледового дворца ВДВ в Пскове.