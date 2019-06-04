Утром и вечером автобус №685 «Псков – Новоржев» будет забирать пассажиров, прибывших на «Ласточке»

С 1 июня изменилась схема движения междугороднего автобуса, следующего по маршруту №685 «Псков – Новоржев». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Автобус будет заезжать на железнодорожный вокзал, чтобы забрать пассажиров, прибывших на «Ласточке» в утренние и вечерние часы.

Время отправления автобуса №685 от железнодорожного вокзала: 10.27 и 18.02.

Посадка будет производиться на остановке городских автобусов «Вокзал», в непосредственной близости от перрона.

Напомним, «Ласточка» в Псковской области пользуется высоким спросом. За девять месяцев с момента запуска скоростного поезда между Псковом и Санкт-Петербургом перевезено 377 тысяч пассажиров.