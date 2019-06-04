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Культура

Всю информацию о Днях Пушкинской поэзии и русской культуры можно найти на специальном сайте

4 июня 2019 года, 10:03

Заработал сайт Дней Пушкинской поэзии и русской культуры по адресу: пушкин.псков.рф. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На главное странице портала посетителям предоставлена максимально развернутая программа праздника: расписано время каждого события и место его проведения.

На сайте также есть схема праздничной площадки в сельце Михайловской. Для удобства ее можно скачать и распечатать.

Кроме того, на интернет-ресурсе размещена подробная информация об автобусах, которые бесплатно доставят гостей на праздник.

Напомним, дни Пушкинской поэзии и культуры пройдут в Пскове с 5 по 12 июня. Они приурочены к 220-летию со дня рождения великого русского поэта.

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