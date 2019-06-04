Выездное медобслуживание ветеранов обсудят 4 июня в пресс-центре «Псковской правды»

Во вторник, 4 июня, в 15.00 в пресс-центре «Псковской правде» пройдет пресс-конференция, посвященная организации медицинского обслуживания ветеранов на дому.

Какие категории граждан могут претендовать на выездное медицинское обслуживание? Что делать родственникам пациента, чтобы он попал в банк данных людей, нуждающихся в медицинской поддержке? Какие документы необходимо собрать родственникам, где их представить? Куда обращаться? Что подразумевает собой выездное медицинское обслуживание? Какие специалисты выезжают на дом? На эти и другие вопросы ответят начальник территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Наталья Хачапуридзе и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная

Свои вопросы спикерам вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в паблике «Псковской правды» ВКонтакте (в личных сообщениях), в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.

Напомним, по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе будут проведены выездные медицинские обследования ветеранов.