Мировые хиты джазовой музыки прозвучат в областной филармонии на концерте «Катерина Андреева &»

В четверг, 13 июня, в 19.00 впервые в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится джазовый концерт «Катерина Андреева &».
В четверг, 13 июня, в 19.00 впервые в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится джазовый концерт «Катерина Андреева &».
Также перед псковичами выступят молодые вокалисты: лауреаты международных и всероссийских конкурсов, победители регионального конкурса «Голос Пскова».
Специальный гость из Германии – Никита Волов (фортепиано).
Зрители услышат как классику джаза, так и популярные песни отечественной и зарубежной эстрады, современную авторскую музыку.
Стоимость билета от 300 до 500 рублей.
Возрастное ограничение: 2+
Купить или забронировать билеты можно по этой ссылке.