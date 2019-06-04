Мировые хиты джазовой музыки прозвучат в областной филармонии на концерте «Катерина Андреева &»

В четверг, 13 июня, в 19.00 впервые в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится джазовый концерт «Катерина Андреева &».

Участниками концерта станут известные псковские коллективы, с которыми сотрудничала преподаватель колледжа искусств Катерина Андреева: «Джаз Аркадия Галковского», «Drift», «Skytrust», «Катя и Кугай».

Также перед псковичами выступят молодые вокалисты: лауреаты международных и всероссийских конкурсов, победители регионального конкурса «Голос Пскова».

Специальный гость из Германии – Никита Волов (фортепиано).

Зрители услышат как классику джаза, так и популярные песни отечественной и зарубежной эстрады, современную авторскую музыку.

Стоимость билета от 300 до 500 рублей.

Возрастное ограничение: 2+

Купить или забронировать билеты можно по этой ссылке.