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Культура

Мировые хиты джазовой музыки прозвучат в областной филармонии на концерте «Катерина Андреева &»

4 июня 2019 года, 09:34

В четверг, 13 июня, в 19.00 впервые в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится джазовый концерт «Катерина Андреева &».

Участниками концерта станут известные псковские коллективы, с которыми сотрудничала преподаватель колледжа искусств Катерина Андреева: «Джаз Аркадия Галковского», «Drift», «Skytrust», «Катя и Кугай».

Также перед псковичами выступят молодые вокалисты: лауреаты международных и всероссийских конкурсов, победители регионального конкурса «Голос Пскова».

Специальный гость из Германии – Никита Волов (фортепиано).

Зрители услышат как классику джаза, так и популярные песни отечественной и зарубежной эстрады, современную авторскую музыку.

Стоимость билета от 300 до 500 рублей.

Возрастное ограничение: 2+

Купить или забронировать билеты можно по этой ссылке.

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