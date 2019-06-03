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Общество

Для пушкинской свадьбы закупили сало у старообрядцев

3 июня 2019 года, 18:51

Большая праздничная поляна вместит разные тематические площадки. У самого входа будет работать «шатер мам, пап и их любимых чад» с бесплатной водой и пеленальными столиками.

Художественный руководитель Пушкинских дней поэзии и русской культуры, залуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда приоткрыл секреты предстоящего пушкинского праздника сегодня, 3 июня, на пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию, в пресс-центре "Псковской правды". 

К нам приедут тридцать спортсменов из российской федерации этноспорта и проведут соревнования по традиционным русским играм.

Зрители увидят реконструкцию 1812 года – лагерь Дениса Давыдова. Пушки и другую атрибутику позаимствовали у музея «Бородино». Заодно гусары расскажут, как русские стрелялись с тридцати шагов и через платочек. Девушки-гусары тоже приедут и будут читать стихи Пушкина и Лермонтова.

В реконструированной деревне Зуево пушкинской поры можно будет поучиться кузнечному, плотницкому и гончарному ремеслу.

- Кузнецы будут играть на гармошке, рассказывать сказания и учить ковать, - пообещал Гедиминас Таранда. - Гончары и плотники научат вас делать табуретки и лепить горшки. В деревне будут куры и свиньи, можно будет их покормить и по-настоящему окунуться в деревенскую жизнь.

В Зуево установят подиум, где пройдут традиционные русские смотрины, из которых вырастут настоящие свадебные обряды.

- Четыре свадьбы можно будет посмотреть, - рассказал Гедиминас Таранда. - Сало закупили у старообрядцев, горячее тоже будет на свадьбе.

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