Регоператор «Экопром» открывает центр обслуживания клиентов

В пятницу, 7 июня официально откроется Единый центр обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области — компании «Экопром». Об этом корреспонденту «Псковской правды» директор компании Сергей Пайст.
Офис откроется по адресу: Псков, ул. Толстого, д. 3.
В Едином центре клиенты регоператора могут получить все услуги в режиме «единого окна». Здесь физические и юридические лица могут заключить договора, а также произвести расчетно-кассовые операции.
Отметим, что сотрудники Расчетно-кассового центра «Псковские коммунальные системы», который ранее располагался на ул. Яна Фабрициуса, 6, уже переехали в Единый центр и ведут прием клиентов.
На данный момент офис работает в тестовом режиме.