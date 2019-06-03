Регоператор «Экопром» открывает центр обслуживания клиентов

В пятницу, 7 июня официально откроется Единый центр обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области — компании «Экопром». Об этом корреспонденту «Псковской правды» директор компании Сергей Пайст.

Офис откроется по адресу: Псков, ул. Толстого, д. 3.