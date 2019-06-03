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Общество

Эксперты: Псковская область улучшила показатели по социально-экономическому развитию

3 июня 2019 года, 17:56

Эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг» назвали регионы-лидеры по социально-экономическому развитию по итогам 2018 года, пишет Федеральное агентство новостей.

Учитывались показатели эффективности экономики, бюджетной и социальных сфер, а также масштаб. Создание рейтинга состояло из нескольких этапов. Сначала рассчитывался рейтинговый балл субъекта по каждому показателю, затем — рейтинговый балл по группе рейтингов. После этого высчитывался интегральный рейтинг, который является средним геометрическим рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов.

По словам экспертов, в большинстве регионов наблюдается позитивная динамика социально-экономического развития. К регионам чей рейтинг превышает 50 баллов добавились Липецкая и Кемеровская области с показателями в 51,085 и 54,055 балла соответственно. Теперь таких регионов в рейтинге 22, в 2017 году было 20.

Свой показатель улучшили Адыгея, Карелия, Костромская, Псковская область и Чечня. Они ушли из группы регионов со значением ниже 25 баллов.

Лидерами рейтинга остаются Москва и Петербург с показателями более 80 баллов. 

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