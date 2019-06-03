Михаил Ведерников предложил придать псковскому академическому театру драмы федеральный статус

Губернатор Михаил Ведерников 3 июня в ходе встречи с представителями театрального сообщества предложил придать Псковскому академическому театру драмы имени А.С. Пушкина федеральный статус, войдя в состав Первого национального театра России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам главы региона, министр культуры РФ Владимир Мединский готов поддержать эту инициативу.

Художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев в свою очередь отметил, что объединение и новый статус имеет много плюсов для театра.

«Если бы это получилось, для нашего театра это был бы необычайный взлет и с точки зрения пиара, и с точки зрения финансирования, и с точки зрения продвижения региона», - сказал он.

Кроме того, Михаил Ведерников предложил учредить театральную премию Псковской области.