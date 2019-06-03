Для пушкинского праздника поэзии в Псковской области не хватило сена

Художественный руководитель Пушкинских дней поэзии и русской культуры, залуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда приоткрыл секреты предстоящего пушкинского праздника сегодня, 3 июня, на пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию, в пресс-центре "Псковской правды".

Пушкинские дни поэзии и русской культуры пройдут в Пскове и Пушкинских Горах с 5 по 12 июня. Основной день праздника – суббота 8 июня.

В этом году исполняется 220 лет со дня рождения Пушкина и 200 лет с момента второго приезда поэта в сельцо Михайловское. Традиционно в празднике участвуют известные российские поэты, литераторы, музыканты. В числе гостей Федор Бондарчук, Виктория и Антон Макарские, певец Юрий Кононов, звезды имперского балета. Большая поляна в Михайловском вместит разные тематические сцены. Зрителей ждут несколько громких премьер.

Для создания лабиринта из сена израсходовали 750 тюков. Также гости праздника увидят трехметрового зайца из сена и кровать 6 x 3 из для молодоженов, также будет стоять стадо быков из сена. Столько сена в Псковской области области не нашлось, поэтому недостающее везут друзья Гедиминаса Таранды из Смоленска.

Гедиминас Таранда обратился ко всем гостям праздника с просьбой не курить.