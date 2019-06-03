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Культура / Театр

Михаил Ведерников и театральные деятели обсудили вопрос предания федерального статуса Псковскому драмтеатру

3 июня 2019 года, 18:01

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с представителями театрального сообщества. Глава региона предложил обсудить идею придания Псковскому драматическому театру статуса федерального. Это может стать возможным при вхождении в состав Первого национального театра России.

Михаил Ведерников предложил обсудить это предложение откровенно, взвесив все за и против.

«Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский готов поддержать эту инициативу, но наше совместное мнение будет решающим в этом вопросе», — сказал Михаил Ведерников.

Объединение имеет много плюсов для театра, считает худрук драмтеатра Дмитрий Месхиев. «Точки соприкосновения с Первым национальным театром у нас есть давно: мы проводим совместный театральный курс, совместные фестивали, играем на сцене театра в Санкт-Петербурге. Если бы это получилось, для нашего театра это был бы необычайный взлет и с точки зрения пиара, и с точки зрения финансирования, и с точки зрения продвижения региона. Если вы поддержите нас в этом вопросе, мы будем вам чрезвычайно благодарны», — отметил он.

«Я с вами», — ответил Михаил Ведерников и добавил: «Главное, чтобы театр не потерял своей идентичности».

Отметим, что Первый национальный театр России создан на базе старейших театров страны — театра им. Ф. Волкова и Александринского в Санкт-Петербурге.

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