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Общество

Региональную театральную премию хотят учредить в Псковской области

3 июня 2019 года, 16:22

Губернатор Михаил Ведерников предложил учредить театральную премию Псковской области, передает корреспондент «Псковской правды».

«Это было бы полезно для нас всех», - сказал глава региона на встрече с театральными деятелями 3 июня. 

По словам Михаила Ведерникова, в этом вопросе мог бы помочь благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги».

В рамках театральной премии, которой будут награждаться отличившиеся театральные деятели регион, глава региона предложил провести ещё один театральный фестиваль.

Михаил Ведерников также напомнил, что впереди у Псковского региона ряд значимых и масштабных событий, в которых ведущая роль отводится театру. Это и Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут с 5 по 12 июня, и 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени, которые состоятся с 27 по 30 июня.

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