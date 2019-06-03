В Пскове рассмотрят законопроект, позволяющий передавать приютам для животных землю без торгов

После встречи с зоозащитниками председатель областного Собрания депутатов Александр Котов 3 июня внёс в Собрание законопроект, позволяющий передавать приютам для животных землю без торгов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, на прошлой неделе на приёме граждан к Александру Котову обратилась учитель школы-лицея №20, рассказавшая о сложной ситуации, в которой оказался псковский приют для животных «Лесопилка»: зоозащитная организация вынуждена освободить прежнюю территорию и найти новое место для содержания бездомных животных.

Александр Котов подтвердил озвученную ранее готовность выйти с законодательной инициативой в поддержку приютов для безнадзорных животных.

Уже на июньской сессии депутатский корпус может рассмотреть законопроект.