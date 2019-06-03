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Культура

Симфонический оркестр Псковской филармонии выступит в Михайловском 8 июня

3 июня 2019 года, 14:55

Симфонический оркестр Псковской филармонии под управлением дирижера Николая Хондзинского примет участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Главный музыкальный коллектив Псковской области выступит 8 июня на классической сцене, расположенной на праздничной поляне в Михайловском.

Псковский оркестр и солисты оперы Мариинского театра Юлия Сулейманова и Ярослав Петряник исполнят известные музыкальные шедевры русских классиков, в том числе созданные по мотивам произведений Александра Сергеевича Пушкина. В программе концерта – увертюра и арии из опер Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама» и «Иоланта», Михаила Ивановича Глинки «Руслан и Людмила», Николая Андреевича Римского-Корсакова «Снегурочка» и «Золотой петушок», оперы Сергея Васильевича Рахманинова «Алеко».

Отметим, что добраться до Пушкинских Гор зрители смогут на бесплатных автобусах.

Напомним, что с 5 по 12 июня в Псковской области пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — главное литературное событие в культурной жизни России, посвященное Пушкину. 

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