Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Журналисты назвали ТОП заявлений псковского губернатора за неделю

3 июня 2019 года, 14:04

Сразу четыре темы выделили псковские журналисты по итогам минувшей недели и работы губернатора Михаила Ведерникова. Особняком встала тема детства. И несмотря на то, что День защиты детей пришелся на субботу, тема поддержки семей с детьми звучала неоднократно в предшествующие дни. Глава региона, отмечает ПАИ, поднимал ее на сессии Псковского областного Собрания, выступая с отчетом о работе администрации за прошлый год. Тогда же прозвучало заявление о запуске программы «Подарок новорожденному». Теперь в регионе все мамочки будут получать сертификат на 5000 рублей, памятную медаль и открытку. Первые медали были вручены как раз 1 июня семи роженицам в Псковском перинатальном центре.

Кстати, сам отчет губернатора в Собрании, безусловно, тоже оказался значимой темой минувшей недели. Доклад был максимально открытым. Это отметили представители фракций, представленных в парламенте.

«Даже самые сложные направления — это лишь повод искать новые ресурсы, незадействованные программы, разрабатываемые на федеральном уровне решения. Активность, неравнодушие, профессионализм и инициативность — это те качества, которые сегодня жизненно необходимы Псковской области. И наша общая задача — поощрять их носителей», - заявил Михаил Ведерников. Продолжением этой темы стало заявление о намерении поддерживать муниципалитеты, которые проявляют эту инициативу и привлекают дополнительное финансирование. Кстати, 31 мая стали известны муниципалитеты, которые получат федеральные гранты по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Общий вес привлеченных средств — 162 млн рублей.

Следующей выделенной журналистами темой стали дороги. В регионе идут конкурсные процедуры, определяются подрядчики на строительство и ремонт дорог. Особенно много внимания уделено Северному обходу.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Для пушкинской свадьбы закупили сало у старообрядцев
Регоператор «Экопром» открывает центр обслуживания клиентов
Михаил Ведерников и театральные деятели обсудили вопрос предания федерального статуса Псковскому драмтеатру
Эксперты: Псковская область улучшила показатели по социально-экономическому развитию
Михаил Ведерников предложил придать псковскому академическому театру драмы федеральный статус
Для пушкинского праздника поэзии в Псковской области не хватило сена
Региональную театральную премию хотят учредить в Псковской области
В Пскове рассмотрят законопроект, позволяющий передавать приютам для животных землю без торгов
Симфонический оркестр Псковской филармонии выступит в Михайловском 8 июня

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
3 июня 10:55

На квасе или на кефире?

Лучший летний суп участники фестиваля русской кухни выберут народным голосованием

Общество
30 мая 11:26

Первый парень

Выпускник из Новоржева стал победителем голосования за право попасть на обложку областного фотоальбома «Алые паруса»

Общество
31 мая 09:00

Домик для Бабы-Яги

В детский лагерь: в сказку или из сказки