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Общество

Лучших полицейских-стрелков определили в Псковской области

3 июня 2019 года, 12:40

В Пскове в Ваулиных горах прошли традиционные соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди коллективов физической культуры УМВД России по Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Участниками соревнований стали команды, представляющие различные подразделения и службы аппарата Управления и отделов внутренних дел на районном уровне. Стражи порядка выполняли упражнения из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

В результате напряженной спортивной борьбы в командном зачете победителями стали команды Управления по работе с личным составом – Центра профессиональной подготовки УМВД, Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД и Тыла УМВД.

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