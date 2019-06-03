Лучших полицейских-стрелков определили в Псковской области

В Пскове в Ваулиных горах прошли традиционные соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди коллективов физической культуры УМВД России по Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Участниками соревнований стали команды, представляющие различные подразделения и службы аппарата Управления и отделов внутренних дел на районном уровне. Стражи порядка выполняли упражнения из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

В результате напряженной спортивной борьбы в командном зачете победителями стали команды Управления по работе с личным составом – Центра профессиональной подготовки УМВД, Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД и Тыла УМВД.