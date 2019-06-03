Бесплатные автобусы пустят для зрителей Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (ГРАФИК)

Бесплатный трансфер до Пушкинских Гор и обратно будет организован в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры по поручению губернатора Михаила Ведерникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вместительные пассажирские автобусы будут курсировать 8 июня — в основной праздничный день. Восемь автобусов утром по графику с 8.00 до 9.00 утра отправятся из Пскова от ПсковГУ. Два автобуса довезут зрителей из Великих Лук — они стартуют в 8.30 и 9.00 от Великолукского драматического театра.

Вечером автобусы привезут пассажиров обратно. Причем, время движения обратных рейсов рассчитано, исходя из программы Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Так, часть автобусов будет развозить зрителей после завершения основной культурной программы из Пушкинских Гор, другие – из Бугрово, когда закончатся самые поздние представления на сцене на воде.

Напомним, Пушкинские дни поэзии и русской культуры пройдут в Пскове и Пушкинских Горах с 5 по 12 июня.