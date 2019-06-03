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Общество

Бесплатные автобусы пустят для зрителей Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (ГРАФИК)

3 июня 2019 года, 12:36

Бесплатный трансфер до Пушкинских Гор и обратно будет организован в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры по поручению губернатора Михаила Ведерникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вместительные пассажирские автобусы будут курсировать 8 июня — в основной праздничный день. Восемь автобусов утром по графику с 8.00 до 9.00 утра отправятся из Пскова от ПсковГУ. Два автобуса довезут зрителей из Великих Лук — они стартуют в 8.30 и 9.00 от Великолукского драматического театра.

Вечером автобусы привезут пассажиров обратно. Причем, время движения обратных рейсов рассчитано, исходя из программы Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Так, часть автобусов будет развозить зрителей после завершения основной культурной программы из Пушкинских Гор, другие – из Бугрово, когда закончатся самые поздние представления на сцене на воде.

Напомним, Пушкинские дни поэзии и русской культуры пройдут в Пскове и Пушкинских Горах с 5 по 12 июня.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

Псков - Пушкинские Горы - Псков

08:00 - Два автобуса.  

08:20 - Два автобуса. 

08:40 - Два автобуса. 

09:00 - Два автобуса.

Пункт отправления: Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ). Пункт прибытия: Пушкинские Горы, автостанция.


18:00 - Три автобуса.

Пункт отправления: Пушкинские Горы, Бугрово. Пункт прибытия: Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ).


22:30 - Пять автобусов.

Пункт отправления: Пушкинские Горы, Бугрово. Пункт прибытия: Псков, ул. Ленина, д.1 (ПсковГУ).


Великие Луки – Пушкинские Горы – Великие Луки

08:30. Пункт отправления: Великие Луки, Октябрьский пр., 28/13. Пункт прибытия: Пушкинские Горы, автостанция.

09:00. Пункт отправления: Великие Луки, Октябрьский пр., 28/13. Пункт прибытия: Пушкинские Горы, автостанция.

17:30. Пункт отправления: Пушкинские Горы, автостанция. Пункт прибытия: Великие Луки, Октябрьский пр., 28/13.

22:30. Пункт отправления: Пушкинские Горы, Бугрово. Пункт прибытия: Великие Луки, Октябрьский пр., 28/13.

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