В Дни Ганзы в Пскове зазвучит средневековая музыка

Джазовые и фольклорные коллективы, хоры и симфонические оркестры, театры и музыканты-виртуозы — все это можно будет увидеть в Пскове в Ганзейские дни Нового времени с 27 по 30 июня. Артисты прибудут в город для участия в фестивале и выступят сразу на нескольких площадках, рассказала руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина.

По ее словам, программа составлена таким образом, чтобы в течение дня коллективы, которые придут из семи иностранных государств и городов России, могли перемещаться по разным концертным точкам. Помогать им в этом будут волонтеры из числа студентов ПсковГУ и Академии туризма. За каждым коллективом, пояснила Татьяна Пустошкина, закреплены такие волонтеры. Они помогут выдерживать график и не теряться в городе, а еще успевать пообедать и переодеться перед выступлением.

«Артисты готовят несколько программ и они не будут повторяться», - уточнили в Дирекции.

Среди коллективов, подавших заявки, есть исполнители джаза, средневековой музыки, хоры и оркестры, исполняющие классическую музыку. Программа их выступлений в эти дни корректируется и в ближайшем будущем будет представлена зрителям.