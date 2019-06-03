Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Дни Ганзы в Пскове зазвучит средневековая музыка

3 июня 2019 года, 11:49

Джазовые и фольклорные коллективы, хоры и симфонические оркестры, театры и музыканты-виртуозы — все это можно будет увидеть в Пскове в Ганзейские дни Нового времени с 27 по 30 июня. Артисты прибудут в город для участия в фестивале и выступят сразу на нескольких площадках, рассказала руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина.

По ее словам, программа составлена таким образом, чтобы в течение дня коллективы, которые придут из семи иностранных государств и городов России, могли перемещаться по разным концертным точкам. Помогать им в этом будут волонтеры из числа студентов ПсковГУ и Академии туризма. За каждым коллективом, пояснила Татьяна Пустошкина, закреплены такие волонтеры. Они помогут выдерживать график и не теряться в городе, а еще успевать пообедать и переодеться перед выступлением.

«Артисты готовят несколько программ и они не будут повторяться», - уточнили в Дирекции.

Среди коллективов, подавших заявки, есть исполнители джаза, средневековой музыки, хоры и оркестры, исполняющие классическую музыку. Программа их выступлений в эти дни корректируется и в ближайшем будущем будет представлена зрителям. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Для пушкинской свадьбы закупили сало у старообрядцев
Регоператор «Экопром» открывает центр обслуживания клиентов
Михаил Ведерников и театральные деятели обсудили вопрос предания федерального статуса Псковскому драмтеатру
Эксперты: Псковская область улучшила показатели по социально-экономическому развитию
Михаил Ведерников предложил придать псковскому академическому театру драмы федеральный статус
Для пушкинского праздника поэзии в Псковской области не хватило сена
Региональную театральную премию хотят учредить в Псковской области
В Пскове рассмотрят законопроект, позволяющий передавать приютам для животных землю без торгов
Симфонический оркестр Псковской филармонии выступит в Михайловском 8 июня

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мы ждём Ганзу
Международные Ганзейские дни 2019 года пройдут в Пскове. Планируется, что город посетят более 500 тысяч гостей.

Общество
3 июня 10:55

На квасе или на кефире?

Лучший летний суп участники фестиваля русской кухни выберут народным голосованием

Общество
30 мая 11:26

Первый парень

Выпускник из Новоржева стал победителем голосования за право попасть на обложку областного фотоальбома «Алые паруса»

Общество
31 мая 09:00

Домик для Бабы-Яги

В детский лагерь: в сказку или из сказки