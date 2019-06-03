Гедиминас Таранда в пресс-центре «Псковской правды» расскажет о Днях Пушкинской поэзии и русской культуры

В понедельник, 3 июня, в 16.00 в пресс-центре «Псковской правды» пройдёт пресс-конференция с руководителем Пушкинских дней поэзии и русской культуры Гедиминасом Тарандой.

Вместе с ним на вопросы журналистов ответят представители Концертно-театральной дирекции Псковской области и Псковского отделения Сбербанка России.

Свои вопросы спикерам вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в паблике «Псковской правды» ВКонтакте (в личных сообщениях), в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.

Напомним, Пушкинские дни поэзии и русской культуры пройдут в Пскове и Пушкинских Горах с 5 по 12 июня.