Псковичи смогут отправиться на V Всероссийский конгресс волонтёров финансового просвещения

10 и 11 июня на территории Университета банка России в Одинцово проёдет юбилейный Конгресс, участниками которого станут представители российских образовательных, научных и общественных организаций, а также сотрудники Банка России, Минобрнауки, Минфина, Роспотребнадзора и других ведомств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области.

Участники обменяются опытом работы над проектами по финансовой грамотности и обсудят вопросы координации движения волонтеров в России.

С программой конгресса можно ознакомиться на этом сайте. Желающим стать участником необходимо пройти регистрацию. Участие во всех мероприятиях конгресса бесплатное.

Кроме того, прямо сейчас все желающие могут проверить свой уровень финансовых знаний. 15 мая стартовал онлайн-тест на этом сайте. Всероссийский зачет по финансовой грамотности проводится второй раз. В 2018 году тест прошли 300 тысяч человек из разных стран.

Тест состоит из 30 вопросов по разным финансовым темам: кредитам и депозитам, страховкам и пенсиям, инвестициям и правилам защиты от мошенников. Если вы успеете за 60 минут правильно ответить как минимум на 23 вопроса, то получите именной сертификат об успешном прохождении зачета.

Банк России и Агентство стратегических инициатив продлили ежегодный Всероссийский зачет по финансовой грамотности до 7 июня. В Псковской области тест прошли уже более 200 человек.