Псковичи вошли в тройку лучших на Чемпионате по сверхлегкой авиации в Крыму

На минувшей неделе в Крыму состоялись Кубок и Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по спорту.

В соревнованиях приняли участие 19 экипажей и 11 регионов России: Республика Крым, Тульская, Псковская, Владимирская, Московская, Оренбургская области, Краснодарский край, Москва, Ставропольский Край, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан.

Псковская область была представлена двумя бортами в классе Автожир:

- Константин Лужецкий и Алексей Ситников;

- Кирилл Бодров и Денис Магдеев.

В личном зачете экипаж Лужецкий и Ситников завоевал золотую медаль, а экипаж Бодров и Магдеев – серебряную и в Кубке и в Чемпионате России.

В общем зачете команда Псковской области заняла 3 место.

По итогам соревнований псковичи примут участие в чемпионате Европы, который пройдет в Литовском городе Ингалина с 7 по 17 августа.