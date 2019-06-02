Тематические смены для школьников проводит псковский Кванториум

Детский технопарк «Кванториум» в июне-июле проводит тематические смены в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям сквозных цифровых технологий в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
В оздоровительных лагерях будет проводиться обучение по программе «Технопредпринимательство и цифровые технологии».
3 июня стартует обучение группы школьников пришкольного лагеря «Гуманитарный лицей» по направлениям:
- Большие данные
- Робототехника и сенсорика
- Новые производственные технологии
4 июня - старт в оздоровительном лагере «Солнечный» по направлениям:
- Робототехника и сенсорика
- Новые производственные технологии
В программе предусмотрены обязательные к изучению разделы и по выбору.
1. Оценка и развитие цифрового интеллекта
2. Сквозные технологии цифровой экономики
3. Технологическое предпринимательство
4. Искусство выступлений
5. Интернет-маркетинг
6. Современные тенденции дизайна
Завершается каждая смена ярмаркой проектов.