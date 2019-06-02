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Общество / Образование

Тематические смены для школьников проводит псковский Кванториум

2 июня 2019 года, 10:40

Детский технопарк «Кванториум» в июне-июле проводит тематические смены в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям сквозных цифровых технологий в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

В оздоровительных лагерях будет проводиться обучение по программе «Технопредпринимательство и цифровые технологии».

3 июня стартует обучение группы школьников пришкольного лагеря «Гуманитарный лицей» по направлениям:

- Большие данные

- Робототехника и сенсорика

- Новые производственные технологии

4 июня - старт в оздоровительном лагере «Солнечный» по направлениям:

- Робототехника и сенсорика

- Новые производственные технологии

В программе предусмотрены обязательные к изучению разделы и по выбору.

1. Оценка и развитие цифрового интеллекта

2. Сквозные технологии цифровой экономики

3. Технологическое предпринимательство

4. Искусство выступлений

5. Интернет-маркетинг

6. Современные тенденции дизайна

Завершается каждая смена ярмаркой проектов.

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