День защиты детей псковские семьи отмечают праздничным шествием

День защиты детей продолжают отмечать псковичи. 2 июня ПООМС «Дети - наше будущее» проводит праздничное шествие семей из Пскова, Палкинского, Островского районов от пл. Ленина до Детского парка.

Начало движения колонны в 10.00. Затем в 10.40 в Детском парке планируется провести благотворительный концерт в рамках федерального проекта «Путешествие к истокам» (победителя конкурса грантов) с участием детей из творческих мастерских организации и партнеров проекта - хореографического ансамбля «Зоренька», детского образцового театра «Бенефис» и других.

Вход для всех зрителей свободный.

В 14.30 запланировано массовое катание на коньках в Ледовом дворце в рамках проекта «Занимаемся спортом всей семьей».