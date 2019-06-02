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Культура / Событие

Исторический праздник «Довмонт Псковский» пройдет сегодня в Пскове

2 июня 2019 года, 09:59

2 июня праздничные площадки развернутся на набережной реки Псковы от Псковского Кремля до улицы Милицейской. Начало в 12.00, вход свободный.

Гости смогут посетить экскурсию «Быт, культура, традиции семейных отношений в средневековом Пскове», в ходе которой увидят макет Псковского кремля в колокольне Троицкого собора.

Праздничное пространство будет поделено на пять площадок: историческую (лагерь реконструкторов), ремесленную (торговые ряды), музыкальную (концерт псковских коллективов), зрелищную (интерактивы) и сытную (таверны с псковской кухней).

В программе: фестиваль исторической реконструкции, бесплатное ристалище для детей и взрослых, показательные бои, бугурт, лучный и суличный тиры, а также ремесленное производство и мастер-классы.

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