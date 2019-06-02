Команда из Невеля выиграла путевку на Чемпионат России по дворовому футболу

Команда «Юность» из Невеля поедет на финал Чемпионата России по дворовому футболу. Соревнования пройдут с 28 августа по 2 сентября в Санкт-Петербурге.

Участие в финале стало возможным благодаря победе на Чемпионате по дворовому футболу «Весна – 2019» на Кубок губернатора Псковской области Михаила Ведерникова группе 2005–2006 годов рождения. Соревнования прошли в Пскове 1 июня. В них участвовали 18 любительских команд.

Второе место на Чемпионате заняли псковичи - команда «Экс-тайм», на третьем – футболисты из Пустошки (команда «Олимп»). Лучшим нападающим признана Арина Завьялова из Пушкинских Гор, лучшим защитником - Илья Панфилов из Пустошки, лучшим вратарем – пскович Илья Федоров (Псков), лучшим игроком – невельчанин Павел Шавровю

В группе 2007-2009 годов рождения на первом месте - команда «Спарта» (Себеж), на втором – «Регион» (Дедовичи), на третьем – «Амкал» (Псков). Лучшим нападающим стал Кирилл Прищепов (Псков), лучшим защитником - Вадим Хохлун (Дедовичи), лучшим вратарем - Михаил Сытин (Бежаницы), лучшим игроком - Егор Иванов (Себеж)

В категории 2001-2004 годы первое место завоевала «Орда» (Великие Луки), второе – «БК Леон» (Невель), третье – «Святогорец» (Пушкинские Горы). Лучшим нападающим назвали Даниила Васильева (Палкино), лучшим защитником - Семена Лобанова (Великие Луки), лучшим вратарем – Дениса Кузьмина (Пушкинские Горы), лучшим игроком – Никиту Харитонова (Невель)

Проект «Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» реализует ПРОО Военно-патриотический спортивный клуб «ШТОРМ» в рамках проекта Михаила Ведерникова «Команда2018» при поддержке регионального координатора «Детского спорта» Юрия Сорокина. На эти цели выделена субсидия администрации области.