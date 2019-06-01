Александр Котов: День защиты детей в большей степени относится ко взрослым

Несмотря на название, этот праздник в большей степени относится не к самим детям, а к нам – взрослым. Этот день учреждён для того, чтобы напомнить об ответственности родителей, общества и государства перед подрастающим поколением. Дети нуждаются в нашей заботе и поддержке. Каждый маленький гражданин России должен иметь достойные условия жизни, возможности для всестороннего развития, перспективы в будущем.

По словам спикера, взрослые должны объединить усилия для решения этих задач. В его обращении речь идет о развитии экономики, образования, спорта и науки. Сохранении и преумножении культурных традиций. Сбережении семейных устоев, обеспечении мира и согласия.

Также Александр Котов пожелал детям получать только радость в эту счастливую пору жизни и исполнения заветных мечтаний.