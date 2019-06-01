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Общество

Александр Котов: День защиты детей в большей степени относится ко взрослым

1 июня 2019 года, 14:45

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей.

Несмотря на название, этот праздник в большей степени относится не к самим детям, а к нам – взрослым. Этот день учреждён для того, чтобы напомнить об ответственности родителей, общества и государства перед подрастающим поколением. Дети нуждаются в нашей заботе и поддержке. Каждый маленький гражданин России должен иметь достойные условия жизни, возможности для всестороннего развития, перспективы в будущем.

Александр Котов

По словам спикера, взрослые должны объединить усилия для решения этих задач. В его обращении речь идет о развитии экономики, образования, спорта и науки. Сохранении и преумножении культурных традиций. Сбережении семейных устоев, обеспечении мира и согласия.

Также Александр Котов пожелал детям получать только радость в эту счастливую пору жизни и исполнения заветных мечтаний.

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