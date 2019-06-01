В Пскове проходит праздник в честь 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка

Праздничные мероприятия проходят на аэродроме «Кресты» имени княгини Ольги в Пскове в честь 75-летия 334-го военно-транспортного авиационного Берлинского Краснознаменного полка. На праздник приехали и пришли тысячи псковичей и гостей города.

Ветеранов и военнослужащих полка со знаменательной датой поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Святая история полка началась со времен Великой Отечественной войны, в которой три военнослужащих соединения получили звания Героев Советского Союза, 113 награждены орденами и медалями. Все последующие годы ваш полк находился на острие решения важных государственных задач, являясь основой мобильности Вооруженных Сил Российской Федерации. Вы с честью выполняли возложенные на вас обязанности и отстаивали независимость Отечества и неприкосновенность воздушных рубежей. Наша страна гордится подвигами авиаторов, отдавших жизнь при защите Родины. Уверен, что слава военно-транспортного полка будет только приумножаться. Желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба над головой», — говорится в приветственном адресе, который от имени главы региона зачитал руководитель аппарата администрации области Сергей Дмитриев.

Авиаторов с праздником поздравил и командующий военно-транспортной авиацией ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов

Поздравление военнослужащим и ветеранам военно-транспортного авиационного полка адресовал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. 334-й полк, вписал свою доблестную страницу в историю военной авиации, отметил он. В самых сложных ситуациях военные летчики проявляли мужество и профессионализм, подчеркнул спикер регионального парламента.

На аэродроме развернута выставка авиационной техники, псковичи могут попасть внутрь самолетов, стоящих на службе в полку. Празднование продлится до 16 часов.