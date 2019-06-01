Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Арена

В Псковской области продолжат создавать условия для занятия детей спортом

1 июня 2019 года, 12:53

В Псковской области ежегодно растет число отремонтированных школьных спортзалов, новых спортивных и воркаут-площадок, рассказал областного комитета по спорту Иван Штылин. Установка губернатора Михаила Ведерникова — условия для занятия спортом детей, жителей региона должны улучшаться постоянно, отметил он.


Фото Андрея Степанова
В Псковской области будут реализованы мероприятия в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

В 2019 годах в 10 муниципалитетах появятся современные площадки для подготовки и выполнения норм ГТО. А в трех - Новоржеве, Плюссе и Великих Луках - построят ФОКОТы.

​Иван Штылин поблагодарил родителей, тренеров и учителей за участие в воспитании молодёжи.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове проходит праздник в честь 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка
В Псковской области поддерживают талантливых детей — эксперт
Псковская область находится в десятке лучших по семейному устройству детей
Михаил Ведерников пожелал счастья каждой псковской семье
Внутрисетевой роуминг отменен в России
Как в Псковской области помогают детям
Пустить воду из пожарного ствола смогли воспитанники Детской деревни SOS в Псков
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вновь оказался самым метким стрелком
Воздушный парад и выступление десантников ждут псковичей на празднике в авиаполку

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт
1 июня 09:00

Крутой маршрут

Петербуржец, готовясь к парижскому марафону, уехал из Пскова в Эстонию и вернулся обратно — за одни сутки на велосипеде

Спорт / Соревнования
30 мая 11:07

Московское гостеприимство

Пскович, великолучанин и боксер из Локни показали класс столичным спортсменам, а самбисты набрались опыта

Спорт
22 мая 10:16

Логово Шумейко

Два брата, Фёдор и Сергей Шумейко, — столпы псковского джиу-джитсу