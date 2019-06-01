В Псковской области продолжат создавать условия для занятия детей спортом

В Псковской области ежегодно растет число отремонтированных школьных спортзалов, новых спортивных и воркаут-площадок, рассказал областного комитета по спорту Иван Штылин. Установка губернатора Михаила Ведерникова — условия для занятия спортом детей, жителей региона должны улучшаться постоянно, отметил он.

В Псковской области будут реализованы мероприятия в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

В 2019 годах в 10 муниципалитетах появятся современные площадки для подготовки и выполнения норм ГТО. А в трех - Новоржеве, Плюссе и Великих Луках - построят ФОКОТы.

​Иван Штылин поблагодарил родителей, тренеров и учителей за участие в воспитании молодёжи.