Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

В Псковской области поддерживают талантливых детей — эксперт

1 июня 2019 года, 12:24

В Псковской области работает целый комплекс мер по поддержке талантливой молодежи, от школьной до университетской скамьи, отметил председатель регионального комитета по образованию в регионе Александр Седунов.

Александр Седунов напомнил о мерах поддержки псковской молодежи
Фото Андрея Степанова
Напомним, в Пскове построен «Кванториум», еще один появится в Великих Луках. Студенты псковских вузов могут претендовать на получение грантов ПсковГУ, Российского Фонда фундаментальных исследований. По инициативе губернатора Псковской области в регионе появилась научная премия имени Исаака Кикоина, на которую могут претендовать и старшеклассники.

Кроме того, в Псковской области работает проектный офис «Команды2018», который оказывает поддержку в подготовке и воплощении проектов школьников и студентов, активной молодежи. Ряд проектов уже получили гранты Росмолодежи.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове проходит праздник в честь 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка
В Псковской области продолжат создавать условия для занятия детей спортом
Псковская область находится в десятке лучших по семейному устройству детей
Михаил Ведерников пожелал счастья каждой псковской семье
Внутрисетевой роуминг отменен в России
Как в Псковской области помогают детям
Пустить воду из пожарного ствола смогли воспитанники Детской деревни SOS в Псков
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вновь оказался самым метким стрелком
Воздушный парад и выступление десантников ждут псковичей на празднике в авиаполку

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
30 мая 11:26

Первый парень

Выпускник из Новоржева стал победителем голосования за право попасть на обложку областного фотоальбома «Алые паруса»

Общество
31 мая 09:00

Домик для Бабы-Яги

В детский лагерь: в сказку или из сказки

Общество
31 мая 10:24

Собирали по кусочкам

Обновленный Двор Постникова украсят пять уникальных печей с псковскими изразцами с васильками и львами