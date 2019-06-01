В Псковской области поддерживают талантливых детей — эксперт

В Псковской области работает целый комплекс мер по поддержке талантливой молодежи, от школьной до университетской скамьи, отметил председатель регионального комитета по образованию в регионе Александр Седунов.

Напомним, в Пскове построен «Кванториум», еще один появится в Великих Луках. Студенты псковских вузов могут претендовать на получение грантов ПсковГУ, Российского Фонда фундаментальных исследований. По инициативе губернатора Псковской области в регионе появилась научная премия имени Исаака Кикоина, на которую могут претендовать и старшеклассники.

Кроме того, в Псковской области работает проектный офис «Команды2018», который оказывает поддержку в подготовке и воплощении проектов школьников и студентов, активной молодежи. Ряд проектов уже получили гранты Росмолодежи.