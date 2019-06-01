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Общество / Семья

Псковская область находится в десятке лучших по семейному устройству детей

1 июня 2019 года, 12:15

Псковская область находится в числе лучших регионов России по семейному устройству детей-сирот. В День защиты детей председатель комитета по соцзащите региона Армен Мнацаканян поблагодарил семьи, которые усыновили или взяли опеку над детьми.

Сейчас в региональной базе для усыновителей осталось 230 анкет детей-сирот. Как правило, это самые сложные дети, дети-инвалиды. Однако число семей, которые решаются взять к себе таких ребят, увеличивается, отметил Армен Мнацаканян.

Напомним, в Псковской области при усыновлении предоставляется единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Эта мера поддержки распространяется на всех граждан России, решивших усыновить ребенка из Псковской области.

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