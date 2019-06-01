Михаил Ведерников пожелал счастья каждой псковской семье

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем защиты детей. «Дети – самое дорогое в нашей жизни. Именно они являются наследниками нашего прошлого и творцами будущего, а для многих людей – главным смыслом и мотивацией работать на благо нашей Родины», - отметил он.

Глава региона подчеркнул, что для Псковской области эти утверждения верны вдвойне, потому что «в связи со всеми демографическими сложностями, только за последние пять лет на 20 тысяч человек сократилась численность молодёжи» и поэтому «подрастающему поколению понадобится ещё больше сил, чтобы выполнять миссию по защите и сохранению нашей земли».

Михаил Ведерников заявил, что региональные власти будут делать все, чтобы дети в Псковской области получали лучшее образование и возможности для самореализации и счастливой жизни «именно здесь».

«Я хочу искренне поблагодарить каждого родителя Псковской области, учителей, общественников, деятелей искусства за созидательный труд во благо юного поколения нашего региона. Всем детям Псковской земли хочу пожелать здоровья, удачи и сил на непростом пути взросления и становления как личности», - сказал Михаил Ведерников.