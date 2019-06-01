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Общество

Внутрисетевой роуминг отменен в России

1 июня 2019 года, 10:21

С 1 июня в России отменен национальный и внутрисетевой роуминг. Закон о его отмене был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2018 года. 27 мая председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором отмена роуминга закреплена уже на уровне подзаконного акта.

Теперь операторы мобильной связи не имеют права взимать дополнительную плату за связь, если абонент находится за пределами «домашнего» региона. Отметим, что правило не распространяется на звонки заграницу.

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