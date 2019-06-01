Как в Псковской области помогают детям

По инициативе губернатора Михаила Ведерникова все мамы, родившие детей, с этого года будут получать подарочные сертификаты в пять тысяч рублей, а дети — памятные медали в честь дня рождения. Инициативу глава региона озвучил 30 мая на сессии областного Собрания, однако подарки получат все мамы, родившие детей с 1 января 2019 года.

День защиты детей вместе со всей Россией отмечает 1 июня Псковская область. В регионе действует целый комплекс мер и программ по поддержке детей и многодетных семей.

В 2018 году Псковская область добилась снижения младенческой смертности до исторического минимума с 10 промилле в 2012 году до 3,6 промилле — в 2018-м.

Псковская область остается одним из лидеров в России по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей. В минувшем году 90% детей были устроены в семьи: взяты на попечение или усыновлены.

В 2019 году в бюджете Псковской области выделено 170 млн рублей на приобретение квартир для детей-сирот. К 1 мая уже куплены 22 квартиры.

Псковская область продолжает активно строить детские сады. Только в этом году будет построено 9 новых садов на 1500 тысячи мест.

Построена и успешно работает новая школа в Пскове, в минувшем году открыта школа в Великих Луках, к 1 сентябрю откроется новое здание школы в Дно. Программа строительства образовательных учреждений в Псковской области рассчитана до 2024 года.

Многодетные семьи являются в регионе получатели целого ряда льгот. По решению губернатора Михаила Ведерникова, ни одна из льгот не была сокращена. В частности, многодетные могут получить земельный участок. Одна из последних новостей: в пригороде Пскова деревне Борисовичи будут размежеваны очередные 400 участков, которые семьи смогут получить уже до конца года.

Благополучное детство — один из приоритетов социальной семейной политики администрации губернатора Михаила Ведерникова, отмечают эксперты, работающие по программам поддержки семей. Псковской области есть чем гордится в этом направлении.