Пустить воду из пожарного ствола смогли воспитанники Детской деревни SOS в Псков

«Самым смелым представилась возможность пустить воду из пожарного ствола», - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В канун дня защиты детей, 31 мая, в Детскую деревню SOS изучили, как устроен пожарный автомобиль из 1-й пожарно-спасательной части Пскова.

Также ребята смогли увидеть работу собак, обученных взаимодействию с детьми и оказанию первой помощи людям с ограниченными возможностями. Собака, находящаяся на службе в МЧС, показала поиск взрывоопасного предмета.

В гости к ребятам в этот день пришли специалисты Центра противопожарной пропаганды и общественных связей, Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области и «Псковэнерго».

Жители Детской деревни посмотрели ролики, победившие в областном конкурсе социальной рекламы «Я и пожарная безопасность», фильмы о пожарной и электробезопасности, о безопасности на воде. На память ребяна получили красочные памятки и закладки, магнитики.