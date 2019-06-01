Воздушный парад и выступление десантников ждут псковичей на празднике в авиаполку

В субботу, 1 июня, 334-го Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк, базирующийся в Пскове, отмечает 75-летие со дня образования большим праздником. Для удобства всех желающих присоединиться к торжествам организована доставка зрителей к месту проведения праздников. Специальные автобусы будут ходить с 9:00 до 16:00 от КПП на Крестовском шоссе и обратно. До КПП любой пскович может добраться на городском автобусе №4 – автопарк устроил там на один день дополнительную остановку. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы праздника.