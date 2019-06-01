Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Воздушный парад и выступление десантников ждут псковичей на празднике в авиаполку

1 июня 2019 года, 09:01

В субботу, 1 июня, 334-го Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк, базирующийся в Пскове, отмечает 75-летие со дня образования большим праздником. Для удобства всех желающих присоединиться к торжествам организована доставка зрителей к месту проведения праздников. Специальные автобусы будут ходить с 9:00 до 16:00 от КПП на Крестовском шоссе и обратно. До КПП любой пскович может добраться на городском автобусе №4 – автопарк устроил там на один день дополнительную остановку. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы праздника.


Специальную остановку в Крестах организовали на один день.
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

10:00 – наземный показ военной техники, работа полевых кухонь и точек торговли, пункта отбора на военную службу по контракту.

11:00 – построение и прохождение торжественным маршем подразделений Берлинского авиаполка

11:45 – воздушный парад с показательными выступлениями десантников.

12:00 – праздничный концерт.

Торжества продлятся до 16:00.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове проходит праздник в честь 75-летия 334-го военно-транспортного Берлинского авиаполка
В Псковской области продолжат создавать условия для занятия детей спортом
В Псковской области поддерживают талантливых детей — эксперт
Псковская область находится в десятке лучших по семейному устройству детей
Михаил Ведерников пожелал счастья каждой псковской семье
Внутрисетевой роуминг отменен в России
Как в Псковской области помогают детям
Пустить воду из пожарного ствола смогли воспитанники Детской деревни SOS в Псков
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вновь оказался самым метким стрелком

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Выставка
29 мая 09:20

Для вас рисует с наслажденьем

Самобытный, цельный художник, создавший собственный мир в рукотворной и компьютерной графике, начал рисовать в 40 лет

Культура / Событие
29 мая 10:46

Фёдор Бондарчук выступит в Михайловском

Стала известна программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

Культура
27 мая 12:46

Псковский мастер резьбы по бумаге начал создавать цветные работы

Заказы на картины Виктору Кушнаренко приходят со всей России