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Общество

Псковские семьи с детьми приглашают высадить цветы у памятника Скобарю в Детском парке

1 июня 2019 года, 08:34

В Международный день защиты детей 1 июня юных псковичей и их родителей приглашают принять участие в посадке дорожки цветов в рамках проекта «Дороги жизни». Акция состоится в Детском парке Пскова в 11:00 у памятника Скобарю, сообщили «Псковской правде» организаторы.

Посадка цветов пройдет при участии уполномоченного по правам ребенка в Псковской области, Совета отцов, Детского совета и администрации города Пскова.

Напомним, 30 мая губернатор Михаил Ведерников объявил о введении в Псковской области новой меры поддержки семей с детьми. Каждый ребенок при выписке из роддома будет получать медаль «Рожденному на земле псковской», а мама - сертификат в магазин детских товаров на 5 тысяч рублей.

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