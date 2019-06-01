Псковские семьи с детьми приглашают высадить цветы у памятника Скобарю в Детском парке

В Международный день защиты детей 1 июня юных псковичей и их родителей приглашают принять участие в посадке дорожки цветов в рамках проекта «Дороги жизни». Акция состоится в Детском парке Пскова в 11:00 у памятника Скобарю, сообщили «Псковской правде» организаторы.

Посадка цветов пройдет при участии уполномоченного по правам ребенка в Псковской области, Совета отцов, Детского совета и администрации города Пскова.

Напомним, 30 мая губернатор Михаил Ведерников объявил о введении в Псковской области новой меры поддержки семей с детьми. Каждый ребенок при выписке из роддома будет получать медаль «Рожденному на земле псковской», а мама - сертификат в магазин детских товаров на 5 тысяч рублей.