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Культура

62 коллектива приедут в Псков для выступления в Ганзейские дни

31 мая 2019 года, 17:42

Иностранные государства и города Русской Ганзы подали заявки для участия в Ганзейских днях Нового времени в Пскове. Всего на праздник приедут 62 коллектива, сообщила Татьяна Пустошкина, руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников.

Наибольшее число коллективов приедет из Германии и Латвии.

«В Латвии, например, прошел конкурс среди коллективов на право поехать в Псков и выступить в рамках Ганзейских дней. К нам пожалуют победители этого конкурса», - сообщила Татьяна Пустошкина.

Российские города Ганзы представят Великий Новгород, Смоленск, Вышний Волочок, Кингисепп, Тихвин, Вологда, Порхов.

Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове 27-30 июня 2019 года. В Дирекции уточнили, что программа праздника пока в стадии доработки, идут согласования с иностранными творческими коллективами.

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