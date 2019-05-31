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Общество

Муниципалитеты Псковской области стали победителями федерального конкурса проект по созданию комфортной среды

31 мая 2019 года, 17:02

Великие Луки, Изборск и Порхов вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Результаты отбора были оглашены на торжественной церемонии, которая состоялась в пятницу, 31 мая, в Воронеже в рамках архитектурного форума «Зодчество VRN».

В числе победителей - проект«Новый общественный центр для жителей древнего Изборска», который предполагает благоустройство общественной территории возле Изборской школы (Печорский район).

Члены конкурсной комиссии отметили проект «На берегу истории» по реконструкции набережной реки Шелонь и прилегающей территории в Порхове.

Федеральное финансирование на реализацию также получит проект «Парк Петровский» (Великие Луки), который предусматривает благоустройство рекреационной зоны возле городской земляной крепости.

Все региональные проекты-победители были отмечены в категории «историческое поселение». На их реализацию регион в целом получит 162 млн рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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