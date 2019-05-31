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Экономика

Потенциал Псковской области на ПМЭФ впервые будет представлен на стенде

31 мая 2019 года, 16:52

Делегация Псковской области во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым представит потенциал региона на ПМЭФ-2019. Напомним, Форум пройдет 6-8 июня.


Фото Сергея Герасимова
Впервые за историю участия Псковской области в ПМЭФ регион будет представлен собственным стендом.

На стенде будет отражена информация о ключевых направлениях экономического развития Псковской области. Также пройдет презентация завода электротехнического оборудования (ЗЭТО), Псковского электротехнического завода (ПЭМЗ), компании «Титан-Полимер» и ОЭЗ «Моглино».

На ПМЭФ Псковская область подпишет ряд инвестсоглашений.

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