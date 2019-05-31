Депутат Госдумы: Рывок в развитии Псковской области заметен на федеральном уровне

Успехи в развитии Псковской области заметны на федеральном уровне, считает депутат Госдумы Александр Козловский. Свое мнение он высказал ПАИ по итогам отчета-послания губернатора региона Михаила Ведерникова.

Депутат обратил внимание, что руководитель области сделал акцент на перспективах развития и задачах, которые стоят перед властями и всеми конструктивными силами.

В Псковской области продолжается привлечение крупных инвесторов и создание новых точек экономического роста, власти уделяют особое внимание развитию районов, реализации нацпроектов.

«В целом отчет и работу администрации региона я оцениваю положительно и со своей стороны готов включаться в совместную работу и отстаивать необходимые для региона законопроекты в Государственной Думе», - цитирует ПАИ политика.

Напомним, губернатор Михаил Ведерников выступил с отчетом о работе администрации Псковской области за 2018 год 30 мая на сессии областного Собрания.